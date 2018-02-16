В РАКИБ озвучили условия создания ферм криптовалют на Кольском полуострове

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Юрий Припачкин заявил НСН, что в ассоциации криптовалют готовы поддержать предложение Минэнерго при определённых условиях.

Строить фермы криптовалют на Кольском полуострове посоветовали майнерам в Минэнерго. Об этом рассказал замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, пишет ТАСС. По его словам, в этом регионе в арктической зоне есть переизбыток генерации электроэнергии. Также он отметил, что в ведомстве положительно относятся к добыче криптовалют в Сибири, где есть дешевые тарифы на электричество.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин в эфире НСН поддержал предложение ведомства, однако обратил внимание на спорные моменты в нём.

«У нас достаточно много заявок от майнеров. Они рассматривают разные регионы, потому что кроме дешевого электричества нужна инфраструктура, нужны люди, имеющие соответствующий уровень образования. Поэтому и на Кольском полуострове всё будет определяться не только дешевизной электроэнергии, но и наличием благоустройства региона. Но в целом мы приветствуем такое заявление. Если Минэнерго предложит обобщённую информационную дорожную карту по этим регионам, то РАКИБ с удовольствием поддержит такую комплексную работу с ними с заключением соответствующих соглашений», — сказал Припачкин.

Не менее важен, по словам эксперта, вопрос, какую цену на электроэнергию в регионах Минэнерго считают низкой. При этом выгодные условия майнинга, если они будут, смогут привлечь иностранных инвесторов, заметил собеседник НСН.

«Несомненно, это предложение будет выгодно и для зарубежных майнеров. Но надо понимать, что Минэнерго имеет в виду под дешевизной электроэнергии. Если это будет больше двух рублей за киловатт, то это не привлечёт майнеров. Обычно людей интересует цена меньше полутора рублей», — пояснил Припачкин.

Напомним, для майнинга — процесса производства криптовалют — необходима техника с большими вычислительными мощностями, которая требует высоких затрат электроэнергии. Как отмечают эксперты, эта специфика процесса делает его больше похожим не на высокотехнологичный бизнес, а на промышленное производство.