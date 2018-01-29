В ООН сообщили о нехватке продовольствия на Украине

Украина вошла в печень из 16 стран, где отмечается нехватка продовольствия. Данные содержатся в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы, сообщает Regnum.



В докладе рассказывается также о ситуации в Афганистане, Бурунди, Республике Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Йемене, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, на Украине, а также на трансграничной территории на озере Чад.

Продовольственную безопасность во всех этих государствах подрывают вооруженные конфликты, сообщает РИА Новости.