В Газовом союзе назвали потенциальную угрозу для «Северного потока-2»

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В эфире НСН президент Российского газового союза Сергей Чижов рассказал, как скажется на реализации проекта запрет на выплаты «Газпрому» от операторов.

Проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на запрет операторам проектов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять любые выплаты «Газпрому». Об этом заявил председатель совета директоров российской газовой компании Виктор Зубков, заявив также о намерении оспорить решение швейцарского суда. Отметим, все выплаты операторов будут перенаправляться швейцарским судебным приставам по требованию украинского «Нафтогаза».



В эфире НСН президент Российского газового союза Сергей Чижов отметил, что запрет на выплату дивидендов со стороны компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 не повлияет на реализацию проекта газопровода. «Сейчас наоборот важна ситуация финансирования в проектные компании, а не наоборот. В данной ситуации я считаю, что это абсолютно несвязанные вещи и это сделано для того, чтобы “Газпром” получал меньше денег от тех проектов, которые они уже реализовал в Европе», - заявил Сергей Чижов.

Существенно навредить работе по проекту «Северного потока-2» могут новые санкции со стороны противников газопровода, в частности, со стороны США, считает эксперт. «При нынешней ситуации я думаю, что “Северный поток-2” будет построен. Но если санкции будут увеличены и дополнены, то нужно будет возвращаться к новой ситуации. Мы же не знаем, вдруг американцы скажут, что теперь они вводят запрет на все компании, банки, которые, так или иначе, участвуют в строительстве “Северного потока-2”?, - отметил президент Российского газового союза.

Напомним, «Нафтогаз» и «Газпром» ведут судебное разбирательство из-за спора о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. После решения Стокгольмского арбитража суд обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Ранее также стало известно, что Украина подала в Международный арбитраж новый иск на 12 млрд долларов к России для компенсации ущерба от запуска «Северного потока-2» .