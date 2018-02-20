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Экономика

В «Центр патриотического воспитания» поставят новое игровое оборудование

20 Февраля 2018 в 12:57
В «Центр патриотического воспитания» поставят новое игровое оборудование

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва. Предложения для поставщиков Москвы 

Поставщика игрового беспроводного оборудования, в том числе автоматов, винтовок и пулеметов с модулем имитации отдачи для нужд «Центра патриотического воспитания и школьного спорта» выберут с помощью электронного аукциона. Начальная стоимость контракта – 748 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются до 26 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Дирекция по эксплуатации спортивных зданий и сооружений» Департамента спорта и туризма города Москвы ищет поставщика телескопических трибун для оснащения спортивных залов в 2018 году. Начальная стоимость контракта – 2,8 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 26 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Московские школы проводят совместные торги на резиновые и трикотажные хозяйственные перчатки. Общая начальная стоимость контрактов – 274 тыс. рублей. Прием заявок проводится до 26 февраля.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

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