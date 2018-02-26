В АРБ рассказали о выгоде для российских банков в Сирии

Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил, как российские кредитные учреждения будут развивать финансовую инфраструктуру арабской республики.

В Минэкономразвития призвали российские банки принять участие в развитии финансовой инфраструктуры между Россией и Сирией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил, о какой инфраструктуре идет речь.

«Это сопровождение российско-сирийской торговли. Это выгодно российским банкам, потому что сейчас, мало какие из кредитных организаций других стран готовы работать с сирийским режимом», - пояснил он.

По словам эксперта, банкам прежде всего будут интересны операции в гражданской сфере.

«Всегда, если есть возможность для бизнеса, найдутся те, кто это сделает. Вопрос только в том, чтобы с одной и другой стороны не было очередных ограничений по вооружениям. В наших магазинах появились овощи и фрукты из Сирии. Если речь будет идти о поставках, которые нужны населению, то найдутся банки, которые будут их финансировать», - добавил он.

При этом собеседник НСН не считает, что частные банки не готовы уступать возможному давлению государства без соответствующей компенсации.

«Если будет «госзаказ», то найдутся «исполнители госзаказа». Но частный бизнес вряд ли пойдет туда, где нет выгоды. Если проект рискованный, то и прибыль должна быть по нему хорошая», - заключил он.

Отметим, что посол Сирии в России Рияд Хаддад сегодня заявил на деловом форуме в Торгово-промышленной палате, что правительство арабской республики готово предоставить максимально возможные льготы российским компаниям, которые готовы принять участие в восстановлении экономики страны.