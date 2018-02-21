В АРБ рассказали о плюсах безотзывных вкладов

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Эльман Мехтиев рассказал НСН, почему введение таких депозитов будет полезно и банкам, и гражданам России

Безотзывные вклады могут появиться в России. В Госдуму планируется внести соответствующий законопроект в марте-апреле, пишет RT. Об этом сообщил председатель Молодёжного парламента Мария Воропаева, также подтвердил эту информацию председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Целью создания безотзывных вкладов названо облегчение получения ипотечного кредита после окончания срока вклада. Отмечается, что ипотечная ставка может быть снижена на 1-2%, если сумма первоначального взноса была накоплена именно путём безотзывного вклада.

Вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, в чём будет преимущество таких вкладов как для банков, так и для их клиентов.

«Плюс для потребителя в том, что он может рассчитывать на большую процентную ставку. Плюс для кредитной организации, что она сможет более чётко планировать доступность средств. Дело в том, что сейчас люди видят, что скоро поменяется ставка и вкладывают деньги на короткий срок, скажем, на три месяца. И тогда банки, особенно живущие не на государственные, а на частные средства, не могут вкладывать эти деньги в долгосрочные проекты. Так что для банков договор о безотзывном вкладе может стать способом более чёткого планирования ликвидности и сокращения расходов на заключение новых депозитов, за счёт чего они будут готовы платить чуть больше», — пояснил Мехтиев.

Спрос на такие вклады, скорее всего, будет, предположил собеседник НСН. Такой вывод можно сделать, поскольку и сейчас у населения популярны сберегательные сертификаты.

«Готово ли к этому население? Существует большой спрос на так называемые сберегательные сертификаты, которые вообще не застрахованы. Но они имеют более высокую ставку и выпускаются банками, которые считаются более устойчивыми. А это почти такой же продукт. И если такие депозиты будет в сумме не меньше, чем миллион четыреста тысяч, они автоматически попадают в систему страхования вкладов, и тогда повода волноваться нет. Если даже что-то произойдёт с банком в середине этого долгого срока, вклад будет застрахован, и волноваться клиенту не о чем. Понятно, что в течение срока деньги он не получит, но, может быть, тогда он научится более чётко планировать свои расходы», — заключил Мехтиев.

Как заметила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева, также для безотзывного вклада будет предложено использовать материнский капитал, чтобы стимулировать приобретение молодыми семьями собственного жилья.

Напомним, что безотзывным вкладом называют денежный депозит, забрать который из банка нельзя до истечения срока, предусмотренного договором. Сейчас все вклады в России можно закрыть в любое время по желанию клиента, отмечает Ura.ru.