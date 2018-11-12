В АРБ призвали отказаться от обязательного сбора биометрических данных банками

ФОТО: Гарегин Тосунян // РИА Новости/Евгений Биятов

Глава ассоциации в эфире НСН рассказал, что эта процедура очень затратна, особенно для банков второго и третьего эшелонов.

ЦБ начал проверять готовность российских банков принимать биометрические данные граждан. Эту информацию подтвердил топ-менеджер одной из региональных финансовых организаций, а также источник в другом банке. Отмечается, что всем задают вопросы, ведётся ли сбор данных. Если же ответ был отрицательный, представители ЦБ интересовались, когда он начнётся. На данный момент только 355 отделений банков принимают биометрические данные, что меньше анонсированных регулятором показателей, сообщает «Коммерсант».

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН призвал отказаться от обязательного перехода на сбор биометрических данных.

«Это дорогостоящее удовольствие. Понятно, что тренд движется в сторону удалённой идентификации, в сторону учёта биометрических данных для более точной идентификации, но здесь и по срокам, и по сути мы пытаемся бежать впереди планеты всей. Это нужно делать, но более сдержанно, на добровольной основе. А законодательством уже заложена обязаловка. С учётом дороговизны программного обеспечения, особенно для банков второго и третьего эшелона, да и для крупнейших банков, это затратно», - отметил собеседник НСН.

По словам Гарегина Тосуняна, населению тоже нужно время, чтобы «пощупать» услугу.

«Наши клиенты тоже не сильно проникнуты абсолютным стремлением работать с банком, удалённо идентифицируясь через биометрические данные. Нужно “пощупать” риски того, что твоими биометрическими данными можно воспользоваться. Это вещь очень хорошая и полезная, но может иметь обратную сторону. Здесь нужна сдержанность, поэтому у банков готовность сейчас всё бросить и только этим заниматься в обязательном порядке, не на таком уровне, как хотелось бы, допустим, Центральному банку», - заключил в эфире НСН глава АРБ.

Напомним, ЦБ рассчитывал, что к 2021 году банки смогут оказывать финансовые и госуслуги, опираясь на удалённую биометрическую идентификацию. Механизм по сбору данных граждан начал действовать с 30 июня 2018 года. Он подразумевает запись голоса и видео лица, которые будут вестись по желанию клиента для того, чтобы в будущем открывать вклад или брать кредит из любой точки земного шара.