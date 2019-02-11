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Экономика

В АРБ оценили идею избавления россиян от зарплатного рабства

11 Февраля 2019 в 09:50
В АРБ оценили идею избавления россиян от зарплатного рабства
Президент Ассоциации российских банков рассказал НСН, как либерализация процедуры выбора банка сократит расходы сотрудников предприятий.

Россиян планируют избавить от зарплатного рабства. Законопроект о решении этой проблемы должен быть подготовлен в течение года, пишут «Известия» со ссылкой на председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. По его словам, с зарплатным рабством нужно разбираться и технологически, и законодательно. Отметим, что в настоящее время у сотрудников российских предприятий есть право выбирать кредитную организацию, но работодатели не всегда идут им на встречу.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил в беседе с НСН, что решение проблемы зарплатного рабства будет не только способствовать конкуренции, но и снизит многочисленные затраты россиян, связанные с обслуживанием в разных банках (слушайте аудио).

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«Зарплатное рабство — это фактически один из факторов, который тоже влияет не только на условия конкуренции, но на рыночные условия выживание клиентов. Когда они обязаны обслуживаться, по крайней мере, по зарплатной схеме в одном, двух или трех банках, то, естественно, за этим тянется и шлейф других обязывающих факторов. Соответственно, тарифы, которые они вынуждены использовать, потому что переход из банка в банк это всегда платежи и перевод средств стоит денег. Так что если в этой части либерализуется и упростится процедура выбора банка, то, конечно, это способствует не только в целом выравниванию конкуренции, но и снижению затрат потребителя на все соответствующие операции», — разъяснил глава АРБ.

Напомним, ранее Банк России, Федеральная антимонопольная служба и министерство финансов направили в правительство предложение уравнять цену внутрибанковских комиссий за переводы вне зависимости от региона. Центробанк также предложил обязать все банки присоединиться к новой системе быстрых переводов ЦБ, где максимально высокой комиссией за перевод будет сумма в три рубля.
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