В АРБ оценили идею избавления россиян от зарплатного рабства

Президент Ассоциации российских банков рассказал НСН, как либерализация процедуры выбора банка сократит расходы сотрудников предприятий.

Россиян планируют избавить от зарплатного рабства. Законопроект о решении этой проблемы должен быть подготовлен в течение года, пишут «Известия» со ссылкой на председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. По его словам, с зарплатным рабством нужно разбираться и технологически, и законодательно. Отметим, что в настоящее время у сотрудников российских предприятий есть право выбирать кредитную организацию, но работодатели не всегда идут им на встречу.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил в беседе с НСН, что решение проблемы зарплатного рабства будет не только способствовать конкуренции, но и снизит многочисленные затраты россиян, связанные с обслуживанием в разных банках (слушайте аудио).