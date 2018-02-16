АРБ против ликвидации уличных табло с курсами валют

Гарегин Тосунян предположил в беседе с НСН, кому может быть выгоден запрет банкам на размещение курсов валют вне помещения.

ЦБ РФ предлагает запретить банкам публиковать курсы валют на электронных табло и других информационных стендах вне помещения организации, сообщают «Ведомости». Отмечается, что замечания к предложенным изменениям принимаются регулятором до 1 марта этого года.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН не поддержал предложение Центробанка и заявил, что не видит смысла в том, чтобы убирать стенды с валютными курсами.

«Мне непонятно, чем так помешали информационные табло. Я пока что не видел, чтобы было засилье их, портящее облик города. В одной из постсоветских республик такое решение было принято — убрать все табло с курсами валют, под соусом того, что это очень большие стенды, чуть ли ни полгорода закрывают. Может, там ещё и было какое-то логическое обоснование, потому что они занимали чуть ли не этаж, но у нас, насколько я успел заметить, самые скромные стенды. Это источник информации для людей, которые и так слишком зависимы от валютного курса, и таким образом хоть как-то владеют информацией. Сейчас, правда, почти у каждого есть интернет, но это всё равно удобно, когда проезжаешь мимо банка и видишь курс», — заметил Тосунян.

Также он рассказал, кому может быть выгодно предложение ЦБ. Однако в случае его принятия, по мнению главы АРБ, совершать обмен валют будет очень неудобно.

«Мешать информационные табло могут только тем участникам рынка, у которых цены продажи и покупки валюты очень сильно разнятся. Настолько, что, когда люди видят, что эта разница может быть даже не в три рубля, они сразу идут менять в такой банк, который торгует по разумным спредам. Может быть, такие монополисты рынка эту идею и подбросили, чтобы запретить табло и не отвлекать людей от альтернативных более конкурентных курсов. Чтобы все ходили стройными рядами только в определённые банки. Но это только моя догадка. Я считаю, что на табло даётся очень полезная информация и её минимизировать не надо», — заключил Тосунян.

Добавим, что помимо запрета на информационные табло с курсами валют регулятор предлагает дать банкам право на самостоятельное изменение курса без издания отдельных приказов. В таких случаях сотрудник банка будет обязан проинформировать клиента о курсе, установленном на момент обращения в кредитную организацию, и после получить его согласие на проведение операции по данному курсу.