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Экономика

Утопия, ведущая к краху. Экономист оценил идею создания Росплана

19 Ноября 2018 в 19:35
Утопия, ведущая к краху. Экономист оценил идею создания Росплана
ФОТО: Советский плакат
Сергей Хестанов напомнил коммунистам в эфире НСН, что директивное планирование привело к распаду СССР.

В КПРФ предложили реформировать Минэкономразвития в планирующий орган — Росплан, сообщает РИА Новости. Отмечается, что Росплан должен заниматься сбором материалов из регионов страны по приоритетам их развития, на их основе создавать проект плана, согласовывать его с министерствами и ведомствами, а также утверждать его в правительстве.

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Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН назвал утопией возрождение плановой экономики в России. Он напомнил авторам проекта, что именно такой подход в своё время привёл к крушению Советского Союза.

«Можно напомнить этим энтузиастам, что Госплан до краха СССР и довёл. И одной из черт позднего СССР было как раз наличие самых разных товарных дефицитов. Поэтому в наше время инициативу создания Госплана иначе как с элементами чёрного юмора комментировать невозможно. Жизнь показала, что директивное планирование гарантированно заканчивается экономической катастрофой. Мир не знает ни одной страны, где бы экономика развивалась в соответствии с директивными планами, и где бы был хоть сколько-нибудь высокий уровень жизни. Опять-таки это ни коим образом не противоречит бизнес-планированию, но это совсем иное: разработка планов развития компаний, которые гибко корректируются с учётом изменения внешних условий. А Госплан — это директивное планирование, когда предприятиям спускался план выпуска: что, в какое время, в каких объёмах они должны выпускать. И это охватывало всю страну», — напомнил Хестанов.

Более того, реализация инициативы коммунистов невозможна технически, добавил эксперт.

«В наше время даже технически возродить Госплан невозможно, потому что его решения обязательны только для государственных предприятий, а у нас не во всех секторах экономики они широко распространены. Но даже если бы это было возможно, это полная утопия с точки зрения возможных результатов», — заключил собеседник НСН.

Добавим, помимо создания Росплана из министерства экономического развития, представители КПРФ рекомендуют государству создать пятилетний план развития страны. Для этого, по их мнению, необходимы дополнительные подзаконные акты и поправки к законодательству.

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