ТПП: При мысли об активах «Газпрома» Киев просто теряет разум

РИА Новости

Рустам Танкаев в эфире НСН заверил, что Еврокомиссия защитит находящиеся в Европе активы «Газпрома» от ареста.

Еврокомиссия не даст Украине арестовать активы «Газпрома» в Европе. Такое мнение высказал в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

«Еврокомиссия может много чего сделать, потому что Украина полностью от нее зависит. Украина банкрот, и давно уже живет только на деньги, которые получает от Еврокомиссии и других структур, так или иначе связанных с США. Что касается ареста активов «Газпрома» на Украине, это абсолютно бессмысленное деяние. Это понимают многие, в том числе и в ЕК». – заявил собеседник агентства.

Он отметил, что никаких ценных материальных активов на территории Украины давно нет. «Газпром» вывел все, что мог и главным активом арестовываемых предприятий являются отношения с самим «Газпромом».

«Это нематериальный актив. Если у этих предприятий изъять газпромовскую долю акций, то их стоимость будет равна нулю. Продать пакеты акций газпромовских предприятий на территории Украины невозможно. Удивительно, что Гройсман этого не понимает. Вообще, у украинской верхушки какая-то странная реакция на окружающие события. В какие-то моменты они делают более-менее осмысленные движения, но как только дело доходит до критических решений, таких, как арест газпромовских активов, они просто теряют разум. И начинают делать совершенно нелогичные шаги, которые им самим идут во вред», - заявил Танкаев.

Говоря об активах российской корпорации за рубежом, эксперт не исключил, что Украина может замахнуться на «Северный поток-1» или газопровод «Опал». Если Киев докажет неисполнение «Газпромом» предписания Стокгольмского арбитража, сможет подать судебный запрос на арест этих газпромовских активов. Однако Танкаев уверен, что ЕК этого не допустит.

«Все понимают, что нарушение работы этих активов приведет к такому мощному энергетическому кризису в ЕС, что он не устоит и распадется на отдельные страны», - считает эксперт.

Добыть какое-то количество газа или заменить его другими источниками энергии возможно, но это будет более дорогая энергетика и промышленность Европы станет абсолютно неконкурентоспособна на мировом рынке. Поэтому арест активов «Газпрома» в Европе событие «очень маловероятное».

«Я думаю, что никто не тронет активы «Газпрома» в Европе. Это было бы самоубийством. А в Еврокомиссии самоубийц нет. Да и склонности к такому у вех европейских стран кроме Украины мы не наблюдаем», - заключил Рустам Танкаев.

Ранее стало известно, что министр энергетики РФ Александр Новак обсудил ситуацию с арестом активов «Газпрома» на Украине с заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, который выразил недоумение в связи с заявлениями Киева.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил об аресте активов «Газпрома» на территории страны в связи с невыполнением требований Стокгольмского арбитража о выплате «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Также в МИД Украины добавили, что поручили своим посольствам выяснить, какие активы «Газпром» имеет в других странах.