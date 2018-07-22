«Странная статистика». Шкуматов не поверил данным Росстата по производству авто

РИА Новости

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН усомнился в количестве произведенных в РФ автомобилей по данным Росстата.

В первом полугодии ы России выросло производство автомобилей. Об этом сообщил Росстат на минувшей неделе. Так, за первые шесть месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло автомобилей больше на 18,9% в годовом исчислении (771 тысяч штук).

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН усомнился в приведенной статистике.

«Автомобили за последние несколько лет резко подорожали. И сейчас найти нормальный новый автомобиль с ценником меньше миллиона рублей - это надо постараться. Доходы наших сограждан номинально в рублях если и увеличились, то не на много. Люди стараются выбирать машины, которые находятся в их бюджете, то есть в неких рамках, которые позволяют машину купить и содержать», - заявил собеседник агентства.

Шкуматов отметил, что в настоящее время спрос все больше сдвигается в сторону новых моделей Lada – это Vesta и X-Ray, а также в сторону других автомобилей российский сборки, потому что они дешевле, частично состоят из производимых в России запчастей, что упрощает обслуживание.

«Но объемы, опубликованные Росстатом, какие-то странные. По прогнозам на 2018 год, объем авторынка будет составлять порядка 1,3 – 1,4 млн автомобилей, и это с учетом всех машин, включая импорт. Возникает вопрос: куда деваются автомобили, которые собираются на наших заводах? Неужели мы начали их экспортировать? Поскольку часть автомобилей собирается у нас «отверточным способом», то есть крупноузловая сборка, то это может оказаться совершенно не удивительно. Но количество я бы уточнил». – заключил собеседник агентства.

Ранее в Росстате заявили, что по итогам 2017 год в стране было выпущено 1,4 млн машин, что на 21% больше показателя 2016 года.