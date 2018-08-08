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Экономика

Страховщики рассказали, как защититься от последствий ЧП на объектах коммерческой недвижимости

8 Августа 2018 в 13:10
Страховщики рассказали, как защититься от последствий ЧП на объектах коммерческой недвижимости

В эфире НСН начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин назвал плюсы онлайн страхования арендованных помещений.

Инновационные решения приходят во все сферы человеческой жизни, упрощая и совершенствуя их. По данным аналитиков, быстрее всего новые сервисы и услуги разрабатываются в сфере мобильных технологий, банковской отрасли и страхования. Одна из последних разработок компании «Ингосстрах» — возможность страхования гражданской ответственности для арендаторов помещений в режиме онлайн.

Начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин в эфире НСН рассказал, как инновация поможет арендатору защитить свои имущественные интересы.

«Чрезвычайные происшествия регулярно происходят на объектах коммерческой недвижимости. По нашей статистике пожар случается минимум один раз в месяц, протечки по несколько раз в неделю. Зачастую ответственность за эти ЧП несут арендаторы. Поэтому все больше собственников требует от арендаторов страхования ответственности. Также и сами арендаторы понимают необходимость подобного страхования. Именно для них разработан новый онлайн продукт. Основные его преимущества это легкость оформления полиса, полная вариативность страховых сумм, возможность оплаты и немедленное получение копии полиса онлайн, а также надежность страхового покрытия от "Ингосстраха"», — рассказал эксперт.

Напомним, что в каждом торговом и бизнес центре требования к арендаторам отличаются. Поэтому представленная вариативность оформления страхования гражданской ответственности помещений в режиме онлайн поможет максимально упростить взаимодействие арендаторов и арендодателей.
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