Страховка по верхней планке

Рекордную прибыль получили по итогам прошлого года российские страховые

компании.

По данным Банка России, после уплаты налогов прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3% и составила 164,9 млрд рублей. Это - рекордный рост и лучший показатель с 2013 года, отмечает регулятор. В качестве причин таких достижений называются увеличение доходов страховщиков от инвестиционной деятельности, снижение расходов в сегменте автострахования, в том числе нормализация в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности. Так называемый комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО снизился до 87,9% против 106,8% годом ранее. Этот показатель, превышая отметку в 100%, указывает на убыточность деятельности страховщика. В целом же по страховому рынку коэффициент упал в 2018 до 84,9% с 90,5% годом ранее.

Не удовлетворившись достигнутыми вершинами, страховщики продолжают «колдовать» с тарифами. Так, один из крупнейших игроков рынка ОСАГО меняет базовые ставки тарифов уже в четвертый раз с начала года. Эта компания повысила тарифы в 68 регионах или населенных пунктах, правда, в 47, наоборот, понизила. По утверждению представителя компании в интервью «Ведомостям», большая часть автовладельцев проживает именно в тех краях, где тарифы стали ниже. Максимальное снижение ставок достигало 15% - это касается, в частности, Крыма, Чечни, Томской и Ульяновской областей. А максимальный рост ставок за три месяца составил 33%.

Реформой, которую инициировал Центробанк, коридор базовых ставок страхования автогражданской ответственности был расширен на 20% от прежних верхней и нижней границ. Как раз для снижения убыточности этого сектора страхового рынка. Теперь нижняя планка стоимости полиса ОСАГО составляет 2746 рублей, верхняя – 4942 рубля. По задумке это должно было позволить страховщикам свободнее корректировать стоимость полисов. Правда, практика показывает, что, например, в Москве даже самые крупные и респектабельные страховые компании (некоторые, конечно) как «лупили» по верхней планке, так дальше и продолжают. Несмотря на огромный водительский стаж и десятки лет безаварийной езды клиента.

Всеволод Нерознак