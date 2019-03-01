Старые песни про рубль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты.

Островок стабильности в турбулентном современном мире. Белоруссия. Ее президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности заявил, что будет баллотироваться на пост главы республики в шестой раз. «Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента», - сказал Лукашенко, хотя и признался, что уже «наелся президентства». По его словам, которые приводит ТАСС, стране необходимо усилить исполнительную и законодательную ветви власти, а это, в свою очередь, влечет за собой необходимость в принятии новой конституции.



Лукашенко бессменно возглавляет Белоруссию с июля 1994-го. Его нынешний, пятый срок истекает в 2020-м году. На выборах в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. В том, что он сыт по горло пребыванием на высшем государственном посту, он признавался и в 2013-м, что не помешало ему вновь успешно баллотироваться, - напоминает то же агентство. Что-то подсказывает, что и через год о нынешнем признании лучше будет не вспоминать.

Традиционно много президент Белоруссии рассуждал на этом мероприятии об отношениях с «братской», по его словам, Россией. Некоторые темы носят уже и вовсе ритуальный характер, как, например, мысли о единой валюте. Твердое «за» прозвучало из уст Александра Лукашенко в этот раз.

«Сегодня нам предлагают валюту. За! – коль уж касаться этого вопроса. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным - НСН) обсуждаем некоторые вопросы, и он мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», - сказал Лукашенко.

Более того, президент Белоруссии выразил готовность к тому, чтобы единый эмиссионный центр размещался не в его стране, а например, в Санкт-Петербурге.

В Кремле на эти речи отреагировали невозмутимо: «Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы дальше продвигаемся по пути союзного строительства», - заявил пресс-секретарь президента России. Для обсуждения таких вопросов есть соответствующие рабочие группы, - добавил Дмитрий Песков.

Разговоры о единой валюте России и Белоруссии ведутся очень давно, лет пятнадцать как минимум. В течение этого времени белорусское руководство и Александр Лукашенко, в частности, высказывали разнонаправленные мнения, с которыми их собственные суждения впоследствии расходились. Как говорится, мы уже слышали эти песни.

Всеволод Нерознак