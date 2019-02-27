Стало известно, кто пострадает от американских санкций по СПГ

ФОТО: Википедия

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, по каким проектам и компаниям России могут ударить новые санкции Вашингтона.

Конгресс США опубликовал на своём сайте законопроект о новых антироссийских санкциях. Отмечается, что документ предлагает ввести запрет на российские СПГ-проекты (проекты по сжиженному природному газу — прим. НСН) за рубежом, разработку месторождений сырой нефти внутри страны, а также вложения стоимостью более миллиона долларов (или суммарно пяти миллионов в год). Как отмечает «Интерфакс», речь о проекте газопровода «Северный поток – 2» в документе не идёт.

Ущерб от новых санкционных мер Вашингтона будет зависеть от трактовки понятия «СПГ-проекты», заметил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он рассказал о вариантах и потерях, которые могут понести отечественные компании.

«Если брать только заводы по сжижению газа, то может пострадать только “Лукойл” — у него есть в Африке доля в проекте. Если широко трактовать, то сюда попадает всё, что касается перегрузки сжиженного природного газа. Здесь может пострадать “Новатэк”, потому что у него есть долгосрочный контракт по перегрузке мощностей в Бельгии, плюс он хочет построить приёмный терминал сжиженного газа в Германии. Плюс он с японцами подписал контракт, что будет использовать их базу хранения. Тогда, при такой трактовке их тоже можно подвести под санкции. Вплоть до того, что на Дальнем Востоке наша верфь “Звезда”, где будут размещаться заказы на строительство новых СПГ-танкеров, будет часть комплектующих покупать у Южной Кореи — это тоже можно рассмотреть как СПГ-проект. Всё будет зависеть от того, как широко американские регуляторы будут давать трактовку», — заявил Юшков.

Однако зарубежные проекты России далеко не самая желанная мишень для американцев. По словам собеседника НСН, есть вероятность того, что США в будущем введут санкции в отношении внутренних проектов РФ.

«Второй риск в том, что в дальнейшем эти санкции будут расширены и на проекты, которые реализуются внутри страны. Здесь уже прямой риск проектам “Новатэка”: “Арктик СПГ-1”, “Арктик СПГ-2”, “Арктик СПГ-3” и проекту “Газпрома” “Балтийский СПГ”, и “Роснефти” – “Дальневосточный СПГ”. И то, что есть такой риск, об этом свидетельствует, наверное, реакция министра финансов Силуанова, который сразу после анонса санкций заявил, что, если они будут распространены на “Арктик СПГ-2”, тогда компании помогут из Фонда национального благосостояния», — обратил внимание эксперт.

Защитить Россию от ужесточения санкций в дальнейшем в нефтегазовой отрасли могут зарубежные партнёры, добавил Юшков. Именно благодаря им, по его мнению, пакет санкций сегодня выглядит именно так, а не иначе.

«Я думаю, что пока ужесточения санкций не будет, они будут принимать законопроект в том виде, который есть, а дальше уже будет зависеть от реакции европейских компаний. То, что в проекте пока только российские проекты за рубежом, я думаю, это лоббистские усилия со стороны европейских и азиатских компаний, которые вкладываются в российские проекты. Прежде всего, это французская Total, у которой почти 20% в самом “Новатэке” есть, 20% в проекте “Ямал СПГ” и оговаривается сделка на 10% по следующему проекту — “Арктик СПГ-2”. И я думаю, что именно от лоббистских усилий европейских и азиатских компаний будет зависеть, будут ли дальше расширяться санкции, и как их будет трактовать сам регулятор», — заключил Юшков.

Добавим, кроме СПГ-проектов под санкции США согласно новому документу могут попасть российские банки, поддерживающие «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах». Также ограничения предлагаются в отношении кораблестроительного сектора России, под запрет попадут сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Кроме того, в документе предусмотрены меры для «политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина».