Союз потребителей: Отмена НДС на полезные продукты повысит их потребление

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Председатель Союза потребителей России объяснил НСН, что продвижение ЗОЖ нельзя формировать только за счёт снижения цен.

Отменить или снизить налог на добавленную стоимость (НДС) для продуктов здорового питания предлагают в экспертном совете при правительстве РФ, сообщает ТАСС. Отмечается, что эта мера может войти в нацпроект «Демография».

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН поддержал идею и заверил, что ценовая политика существенно влияет на объёмы потребления. По его словам, такие меры воздействия гораздо более эффективны, чем запреты и увеличения налогов на вредные продукты.

«Для подавляющего большинства потребителей снижение цены будет стимулом к увеличению потребления таких продуктов. Что касается спроса сегодня, среднестатистический россиянин потребляет меньше фруктов, овощей, чем рекомендуют специалисты. В рекомендации Минздрава вписываются только 10% населения, те, у кого высокий доход. По молочным продуктам мы тоже не дотягиваем до рациональных норм. Поэтому все предложения, которые будут снижать цены на то, что полезно, значительно лучше чем предложения, которые будут повышать цены на то, что вредно», — заявил Шелищ.

При этом он отметил, что ограничиваться ценовой политикой нельзя, необходима просветительская работа, особенно для молодых родителей, которые уделяют недостаточно внимания пищевой культуре питания своих детей.

«Многие дети считают самым вкусным фастфуд, у них сбит прицел. Поэтому нужна просветительская работа, одной ценовой политикой ограничиваться нельзя. В школах надо формировать навыки ЗОЖ, в том числе в столовых — не продавать газировку, чипсы. И надо работать с родителями», — заметил эксперт.

Напомним, в начале недели россиян напугали введением так называемого «колбасного акциза», при котором килограмм колбасы может подорожать на 160 рублей. Позже в Минздраве опровергли поддержку этой инициативы, призвав лишь ограничить потребление колбасных изделий. Также против этой идеи выступили в Минсельхозе.