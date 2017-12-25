Совфед: Для развития экономики рост ВВП должен быть не менее 3,5%

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» во время пресс-конференция на тему: «Экономические итоги 2017 года и прогноз на 2018» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Временной комиссии СФ РФ по мониторингу экономического развития Сергей Калашников заявил, что для развития экономики рост ВВП должен быть не менее 3,5%:

«Объективная ситуация не может соответствовать тому, что мы хотели бы от экономики. По сравнению с 2016 годом показатели девяти месяцев 2017-го дали относительно положительные сдвиги. Но нужно понимать, что мы считаем успехом. В последние дни Минэкономразвития. Минфин, ЦБ постоянно корректируют прогнозируемый рост ВВП в 2017 году. Сегодня Минфин заявил, что это будет 1,7%, до этого речь шла о 2% - 2,4%. Мировой тренд, к которому надо стремиться, это 3,6% роста ВВП. А всё, что на уровне 1,5%-2% – это всё на уровне статистического шума. Для того, чтобы говорить о реальных возможностях развития экономики, необходимо иметь рост ВВП не менее 3,5% », - отметил Сергей Калашников:

Напомним, на минувшей неделе Владимир Путин заявил о том, что период рецессии в российской экономике завершился. По словам главы государства, об этом говорит рост ВВП. А для обеспечения устойчивости этого процесса, нужно повышать производительность труда и задействовать структурные факторы, отметил российский лидер.