Советы ЦБ по возможному отключению от платежных систем назвали своевременными

Экс-вице-президент АРБ Эльман Мехтиев в эфире НСН призвал малые финансово-кредитные организации быть во всеоружии.

Центральный банк РФ разослал малым финансово-кредитным организациям советы на случай отключения от платёжных систем. Регулятор рекомендует найти запасного партнера по обслуживанию карт, сообщают «Ведомости». Как поясняют в ЦБ, это необходимо на случай отключения кого-то из нынешних партнеров банков.

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, а ныне независимый эксперт Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что советы Центробанка необходимо принять как обязательные для исполнения.

«Если вы посмотрите на список иностранных спонсоров участия малых и средних банков в международных платежных системах, то увидите, что там есть кредитные организации, которые могут попасть под санкции. Скажу даже больше — удивляет, что некоторые из них до сих пор не попали под внешнеполитические ограничительные меры. Поэтому совет не просто к месту, а я бы сказал, что любой нормальный рисковик, руководитель кредитной организации давным-давно бы все это продумал и подготовил вариант "B"», — рассказал эксперт.

По его словам, в данном случае рекомендации Центрального банка, это то, что надо исполнять. Мехтиев добавил, что и обычно в банковской сфере к рекомендациям ЦБ прислушиваются как к обязательным для исполнения.

«Я думаю, эта рекомендация сделана, потому что Центральный банк обнаружил неготовность некоторых банков к такому сценарию. Не факт, что он осуществится, но готовиться к такому сценарию нужно. Лучше быть во всеоружии», — призвал собеседник НСН.

Напомним, в 2014 году уже возникала ситуация, когда платежные системы Visa и MasterCard блокировали свои сервисы для четырех банков из Российской Федерации: «России», «Собинбанка», «Инвесткапиталбанка» и «СМП Банка».