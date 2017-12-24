Клименко призвал не удивляться обвалам и взлетам биткоина

РИА Новости

Герман Клименко рассказал в эфире НСН, что у виртуальной валюты нет ни дни, ни потолка, поэтому прогнозировать ее поведение крайне сложно.

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в эфире НСН объяснил рекордный рост, а затем крутое пике, продемонстрированное биткоином за минувшую неделю.

По мнению специалиста, такие скачки курса связаны с тем, что у криптовалюты нет пары и нет регулятора, который следит за этими колебаниями.

«У каждой реальной валюты есть пара, например, евро-доллар, они все сбалансированы. И если что-то начинает потребляться, это приводит к тому, что колебания более-менее разумны и есть Центральные Банки, которые за этим следят. В виртуальном мире, так как нет перетока с реальным миром, вводится такое понятие, как «хлопок одной ладони». И мы можем наблюдать как бесконтрольный рост криптовалюты, который всех шокирует, так и бесконтрольное падение», - сказал собеседник агентства.

Клименко отметил, что поведение биткоина сейчас нельзя даже предсказать. У обычных валют есть такой термин – «уровень поддержки», ниже которого валюта не может упасть в принципе, потому что существую межстрановые обязательства. Таким образом, у йены, рубля и доллара есть как дно, так и потолок.

«У криптовалют этого нет. Это очень рискованная деятельность. С тем же успехом биткоин завтра может стоить как 5 тысяч долларов, так и вернуться обратно на те уровни, на которых он был два дня назад (больше 20 тысяч долларов за единицу – прим. НСН). Поэтому эксперты всех предупреждают, что при отсутствии профессионального опыта инвестирования как такового, лучше в криптовалюты не входить», - заключил Герман Клименко.

В пятницу весь рынок криптовалют продемонстрировал рекордное падение. Биткоин в течение дня упал ниже 12 тысяч долларов, при том что 17 декабря курс криптовалюты пробил отметку в 20 тысяч долларов.