Совет Федерации: Экономическая модель России давно устарела

Для России и её потребностей темпы роста ВВП даже в 2% - это слишком мало. Об этом в рамках пресс-конференции на тему: «Экономические итоги 2017 года и прогноз на 2018» заявил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, член Временной комиссии СФ РФ по мониторингу экономического развития Николай Рыжков:

«Для нашей страны, для её потребностей, темпы роста ВВП даже в 2% - это чрезвычайно мало. Это не решает вопросов, которые стоят перед нашей страной. Кризис 2008 года можно списать на мировой. Тут можно видеть объективные причины. А вот о 2014-ом ни у кого не повернётся язык сказать, что это нормально. Этот кризис внутренний, мы покатились вниз, в то время, когда другие развиваются. У меня есть убеждение, что та экономическая модель, которая действует уже 20 лет, сильно устарела. В прошлом месяце мы покатились вниз, промышленное производство упало на 3,6%. Необходима новая экономическая модель. Нужно сделать всё, чтобы получить отдачу. У нас остановилось сейчас лишь падение вниз Но и то, что мы поднялись очень скромно – это тоже очевидно», - отметил Николай Рыжков.

Напомним, в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» продолжается пресс-конференция на тему: «Экономические итоги 2017 года и прогноз на 2018». Её участники рассуждают о том, действительно ли российская экономика выходит из кризиса и когда большинство граждан почувствует на себе рост экономики.