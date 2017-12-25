РАН: Швейцарии не нужен Евросоюз

Владимир Швейцер разъяснил НСН, почему тема «Швейцария - Евросоюз» в Швейцарии не очень актуальна.

Референдум о взаимоотношениях с Евросоюзом считает возможным провести президент Швейцарии Дорис Лойтхард. Об этом, как передает Лента.ру, она заявила, в интервью газете SonntagsBlick.

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер разъяснил НСН, почему тема «Швейцария - Евросоюз» в Швейцарии не очень актуальна.

«Они уже проводили в 1992 году референдум о вступлении в Евросоюз, и большинство высказалось «против». Сейчас этот вопрос опять, действительно, поднимается. Но в том варианте, в котором сейчас существует Европейский Союз, рассчитывать, что население Швейцарии выскажется «за», дело безнадежное. Швейцария самодостаточная страна. Ей, по большому счету, Евросоюз не нужен. Но они очень активно сотрудничают в определенных секторах экономики. Такие же у ЕС есть соглашения с Норвегией и Исландией», - напомнил он.

По словам эксперты, мнение президента страны в Швейцарии не имеет серьезного политического значения.

«Теперь что касается предложения президента. Она не наш президент и даже не президент Австрии, который имеет какие-то функции. Она – ротационный председатель на разного рода заседаниях. То есть она равная среди равных. Так что данное предложение – это не мнение какого-то большинства или официального, очень высокого лица. Такие люди есть, в Швейцарии есть экономические круги, заинтересованные в укреплении отношений с ЕС. Но вступление Швейцарии в него исключено по нескольким причинам. Швейцария, как страна нейтральная, не хочет себя связывать ни с какими организациями, которые могут ей указывать, что ей надо делать. Абсолютно все опросы показывают, что население выступает за сохранение существующих связей, но ни в коем случае не за членство, не за подчинение», - пояснил он в эфире НСН.

Проведение референдума в Швейцарии — это событие, которое нельзя назвать из ряда вон выходящим, уточнил собеседник НСН.

«Потому что в стране есть система референдумов. Они ежегодно проводят референдумы по самым разным вопросам. Это очень модно, с них взяли пример австрийцы. Так что такой референдум может быть организован, но с вполне определенным результатом – отрицательным. Говорить, что «Швейцария готова» – ничего она не готова!», - заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее стало известно, что в Швейцарии самый высокий среднедушевой доход населения в Европе.