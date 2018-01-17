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Экономика

Силуанов рассказал о сроках амнистии капитала

17 Января 2018 в 12:31
Силуанов рассказал о сроках амнистии капитала

Амнистия капитала пройдет в 2018 году в период с марта по декабрь. Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава Минфина России Антон Силуанов, сообщает Газета. ру. Ожидается, что амнистия коснется более 20 млн человек.

«Амнистия будет проводиться в текущем году в соответствии с решением президента: с марта по декабрь 2018 года. Будем предлагать практически те же условия для амнистии», - пояснил министр.

По словам Силуанова, до конца 2018 года будет продолжена практика освобождения от НДФЛ доходов, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом.

Освободить граждан и индивидуальных предпринимателей от выплаты некоторых видов задолженностей в казну государства предложил президенты РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 14 декабря, отмечает «Русская Планета».

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