Силуанов рассказал о сроках амнистии капитала

Амнистия капитала пройдет в 2018 году в период с марта по декабрь. Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава Минфина России Антон Силуанов, сообщает Газета. ру. Ожидается, что амнистия коснется более 20 млн человек.



«Амнистия будет проводиться в текущем году в соответствии с решением президента: с марта по декабрь 2018 года. Будем предлагать практически те же условия для амнистии», - пояснил министр.

По словам Силуанова, до конца 2018 года будет продолжена практика освобождения от НДФЛ доходов, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом.

Освободить граждан и индивидуальных предпринимателей от выплаты некоторых видов задолженностей в казну государства предложил президенты РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 14 декабря, отмечает «Русская Планета».