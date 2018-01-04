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Экономика

Сигареты и табак подорожают после ЧМ-2018

4 Января 2018 в 10:04
Сигареты и табак подорожают после ЧМ-2018
РИА Новости

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в эфире НСН рассказал, что в 2018 году подорожает табак и появятся новые ограничения для курильщиков.

В новом году будут введены новые ограничения для курильщиков, а также повысятся цены на табак. Такой прогноз дал в эфире НСН сопредседатель Общероссийского движения «За права курильщиков», магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

Он отметил, что «закручивать гайки» в отношении табакозависимых людей до проведения Чемпионата мира по футболу правительство не станет. Но как только страну покинет последний иностранный болельщик – новые ограничения для курильщиков не заставят себя ждать.

«Цены на табак, безусловно, повысятся. Новые ограничения тоже введут, но после ЧМ-2018, потому что курильщики – они же и болельщики. И до чемпионата мира по футболу никаких ограничений вводить не будут», - заявил собеседник агентства.

А вот в то, что в общественных местах будут организованы давно обещанные цивилизованные «курилки», Друзь, к сожалению, не верит.

«К сожалению, у нас курильщики поставлены в особые условия, они дискриминируются в отношении курящих. Даже те курилки, которые когда-то были в аэропортах, их ликвидировали. Ухудшение отношения к курильщикам, еще большую дискриминацию я, к сожалению, предвижу. При этом выделение средств на помощь людям, страдающим табакозависимостью, тоже организовано не будет», - посетовал Друзь.

Ранее сообщалось, что рост акцизов на табачные изделия в 2018 году произойдет два раза – с 1 января и с 1 июля. В Координационном совете по борьбе с курением при Минздраве РФ уже заявили, что «среднестатистическая» пачка сигарет в новом году будет стоить 95-100 рублей.

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