Шохин: Разрыв «Газпрома» с «Нафтогазом» заставит Европу задуматься

Глава РСПП объяснил НСН, почему ситуация с расторжением контракта двух компаний может пойти на пользу проекту «Северный поток — 2».

«Газпром» расторгает контракты на поставку и транзит газа с украинским «Нафтогазом», сообщает «Коммерсант». Отмечается, что решение было принято из-за несправедливого, по мнению российской компании, решения арбитража в споре по транзиту.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в эфире НСН заявил, что эта ситуация лишний раз доказывает необходимость строительства газопровода «Северный поток — 2» (слушайте аудио).

«Это лишний раз доказывает, что Европа нуждается в энергетической безопасности, в альтернативных маршрутах снабжения газом. Поэтому проект «Северный поток — 2» им не помешает. Европа не может и не должна зависеть от споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Нынешняя ситуация — лучшее подтверждение тому, что лучше лишний раз перестраховаться в этом вопросе и иметь альтернативные источники», — заметил собеседник НСН.

Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что поставлять топливо в Украину стало экономически нецелесообразно и невыгодно. Он подчеркнул, что «Газпром» не намерен решать экономические проблемы Киева, отмечает Ura.ru.