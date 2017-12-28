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Экономика

Шкуматов рассказал, почему Россия еще долго не сменит бензин на газ

28 Декабря 2017 в 16:53
Шкуматов рассказал, почему Россия еще долго не сменит бензин на газ

Координатор «Синих ведёрок» в эфире НСН объяснил непопулярность ГБО.

Президент РФ Владимир Путин поддержал перевод автомобилей, которые принадлежат предприятиям, на газ. Такую инициативу глава России объяснил экологической чистотой данного топлива. С такими словами лидер страны выступил на заседании Госсовета 28 декабря, сообщает Газета.ру.

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что российские власти буквально мешают переходу водителей на газобалонное оборудование (слушайте аудио).

«Уже в течение трёх лет идёт война с водителями, которые поставили себе ГБО на машину и не зарегистрировали эти изменения в ГИБДД. Такие машины останавливают и, по сути, запрещают их эксплуатацию. Это резко снизило популярность газобаллонного оборудования у нас в стране. По некоторым оценкам спрос на него упал в два раза. Путин должен, прежде всего, ГИБДД задать вопрос: чего это они травят автомобилистов, которые ГБО устанавливают. ГБО окупается при средней эксплуатации за 1,5-3 года. А в такси вообще можно окупить за 6-9 месяцев», - рассказал НСН Шкуматов.

Владимир Путин во время Госсовета также пошутил, что перевод автомобилей «Газпрома» привёл к массовому увольнению водителей, потому что теперь им «сливать нечего». Стоит отметить, что за год из-за перевода машин на ГБО компании удалось сэкономить 1,3 миллиарда рублей, сообщает Ura.ru.

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