Сенатор: Локомотивом роста экономики РФ остаётся нефть

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, член Временной комиссии СФ РФ по мониторингу экономического развития Николай Рыжков во время пресс-конференции НСН на тему: «Экономические итоги 2017 года и прогноз на 2018» подчеркнул, что за счёт продажи сырья в России необходимо нужно реконструировать и развивать разные виды промышленности:

«Локомотивом роста сейчас остаётся то, что мы взяли на вооружение много лет назад: это нефть и газ. Сегодня все строится на том, как будут вести себя нефть и газ. Однако сейчас есть призывы о том, что надо переходить на другую систему, то есть, на обрабатывающую промышленность, переработку. А не использовать сырьё, которое мы добываем и продаем. Почему в "тучные" годы деньги не вкладывались в производство и строительство заводов, в модернизацию и развитие инфраструктуры? Я считаю, что нужно постепенно отходит от сырьевой направленности. Конечно, не надо "проклинать" нефть и газ. Их нужно добывать и продавать, а за счёт этого реконструировать и развивать разные виды промышленности. Могу отметить также и то, что в последнее время оживилось и сельское хозяйство», - заявил Николай Рыжков.

Напомним, в середине декабря Владимир Путин отметил, что с начала 2017 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику России достиг 23 миллиардов долларов. Глава государства отметил, что это лучший показатель за четыре года.