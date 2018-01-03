Сельхозпродукция в январе дорожать не будет

РИА Новости

Директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин рассказал в эфире НСН, как изменятся цен на сельхозпродукцию в 2018 году.

Стоимость сельскохозяйственной продукции в начале 2018 года расти не будет. Такой прогноз дал в эфире НСН директор «Совхоза им. Ленина», кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Он заверил, что цены на яблоки, овощи и соки сохранятся на уровне декабря 2017 года.

«Обычно растет цена к Новому году, а в декабре она не росла – стоияла на том же уровне, на котором была в начале месяца. Такое ощущение, что народ замер или не обирался так широко праздновать Новый год, как это раньше было принято. С дугой стороны, цена повышается, если народу много, а товара не хватает. Сегодня на наши овощи, соки и яблоки цена не растет. Это означает, что у нас достаточно много товара. В январе две недели обычно никто ничего не покупает. В магазинах – затишье, все едят то, что закупили к Новому году», - пояснил собеседник агентства.

Повышение стоимость сельхозпродукции, по словам Грудинина, зависит еще и от погоды. В морозы привезти в Москву овощи из Брянской, Калужской и других областей очень трудно, потому и цена на них ползет вверх.

«Все будет зависеть от погодных условий. Обычно на овощи цена в Москве растет, когда начинаются морозы, потому что привезти их с других территорий гораздо сложнее. К сожалению, у нас в России нет термомашин в большом объеме. Потому все, что привозится в Москву, сразу дорожает. Если будут сильные морозы мы будем продавать интенсивно в Москву. Из-за оттепели привезти овощи из сейчас не трудно. И большое количество товаров, естественно, давит на рынок. Поэтому и цена не растет», - сказал директор «Совхоза им. Ленина».

Грудинин отметил, что ситуация на рынке молока для производителей тоже пока не очень хорошая. Обычно с начала года идет повышенный спрос, а сегодня цены на сырое молоко даже ниже, чем год назад.

Еще одной причиной снижения спроса и сохранения стоимости сельхозпродукции стало то, что большая часть россиян наполнила закрома запасами с личных подсобных хозяйств.

«Многие раскопали свои газоны, снова начали сажать картошку и овощи. Это тоже сказалось на рынке. Когда есть свое, то ходить в магазин и покупать, не съев свои запасы, это странно. И мы ощущаем по многим факторам, что у людей вои запасы еще сохранились. Так что оптовая цена на овощи будет ниже или такая же, как в прошлом году», - заключил Павел Грудинин.

Ранее Минсельхоз отмечал рекордный рост урожая тепличных овощей в 2017 году. Наибольший рост урожайности отмечается по томатам, которых было собрано на 35% больше, чем годом ранее. Также отмечен рост урожая огурцов. В Минсельхозе не исключают, что через три года доля импорта продукции закрытого грунта снизится в пять раз.