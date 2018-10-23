Санкционная анафема для Украины

Варианты российских контрсанкций против Украины назвал сегодня премьер Дмитрий Медведев.

В соответствии с указом президента Владимира Путина о применении специальных экономических мер в отношении Украины в связи с недружественными действиями Киева будут блокированы украинские активы на территории России, введен запрет на вывод финансовых капиталов из РФ на Украину. Кроме того, Москва может запретить для поставки на территорию России ряд украинских товаров. В списки лиц, которых коснутся специальные экономические меры, войдут сотни граждан Украины, «которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны», - сказал Медведев, добавив, что в перечень войдут, в частности, представители бизнеса и другие «известные персоны».

«Речь идет о блокировании их активов, которые находятся на территории РФ, и о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть имеется в виду запрет вывоза капитала», - сказал глава правительства. Ограничительные меры коснутся и юридических лиц, «зарегистрированных по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами», - добавил Медведев.

Большинства рядовых украинцев ограничения не коснутся, заверил премьер. «Ни указ (президента), ни постановления правительства не будут распространяться на украинцев в целом», - подчеркнул Медведев. В том же заверил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, по словам которого, президент «Путин неоднократно говорил, что мы не считаем своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ».

«Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях», - сказал Песков

И все же российские контрсанкции обычные украинцы так или иначе ощутят, полагает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев. По его словам, которые приводит РИА Новости, санкции наверняка будут заметны для простых граждан Украины, несмотря на то, что они будут носить персональный характер и «будут направлены против тех украинских бизнесменов, которые поддерживают церковный раскол, а также против депутатов Верховной Рады, принимавших антироссийские законы», - сказал сенатор.

Таким образом конфликт между Русской Православной церковью и Вселенским Патриархатом, разгоревшийся после обращения украинских неканонических церквей при поддержке Порошенко за предоставлением автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата, обернется для его инициаторов вместо церковной анафемы, которую Константинополь снял с того же митрополита Филарета, «анафемой экономической».

Всеволод Нерознак