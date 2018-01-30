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Экономика

Рост продаж люксовых авто объяснили кризисом

30 Января 2018 в 14:04
Рост продаж люксовых авто объяснили кризисом
Виктор Похмелкин признался в эфире НСН, то не удивлен данными о росте продаж дорогих машин.

На 18% выросли в минувшем году продажи автомобилей класса «люкс» в России. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 году было продано 1440 таких машин против 1225 годом ранее. 

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин признался в эфире НСН, то не удивлен этой статистикой.

«Это одно из проявлений кризиса, как ни странно. Потому что в кризис очень богатые богатеют еще больше. Это с одной стороны. С другой стороны,  в кризис люди думают, куда вложить свои деньги. В том числе вкладывают в дорогой и очень дорогой транспорт, который повышает их престиж. Поэтому нет ничего удивительного: в кризисный период на машины класса «люкс», класса «премиум» спрос не падает, наоборот, повышается. Если вы посмотрите на ситуацию 2008 года, когда тоже был экономический кризис в стране, там примерно та же картина наблюдалась», - напомнил он.

Как отмечается, 45% рынка пришлось на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. Ее приобрели 660 жителей России. Второе место по популярности среди люксовых авто занимает Maserati – 382 автомобиля этой марки нашли своих владельцев. Замыкает первую тройку Bentley - 235 штук. Также было приобретено 85 новых Rolls-Royce, 31 – Lamborghini, 29 – Ferrari и 18 – Aston Martin.

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