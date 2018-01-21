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Экономика

Рост цен на картофель составил 24%

21 Января 2018 в 17:56
Рост цен на картофель составил 24%

В росте цен на продукты в 2017 году первое место занял картофель. По сообщению Росстата, за минувший год он подорожал на 24%. В качестве причин, повлиявших на увеличение стоимости, эксперты называют сокращение посевных площадей и плохую погоду, сказавшуюся на качестве урожая. Производители предупреждают, что отпускные цены будут продолжать расти. Сообщается, что по итогам  года уровень самообеспеченности России картофелем опустился ниже показателя, установленного в Доктрине продовольственной безопасности. Согласно представленным данным, Россия обеспечила себя по данному пункту лишь на 90% при минимуме в 95%.

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