Российской валюте грозит новый обвал?

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов

Эксперты отмечают, что курс рубля ждёт снижение даже без американских санкций в отношении российского госдолга.

Американские сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс законопроект с новой порцией антироссийских санкций. Как передает ТАСС, документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Если США пойдут на введение санкций в отношении российского госдолга, рубль ждет новый обвал, - предупредили в тот же день аналитики Citigroup. «В худшем сценарии доля нерезидентов среди владельцев российских облигаций федерального займа сократится с 28% до 0%... Дополнительный отток капитала, связанный с этим событием, может сильно ослабить рубль — примерно на 15%», — пишут аналитики. Если отталкиваться от значения официального курса ЦБ РФ на 3 августа, 63 рубля 14 копеек за доллар, то в соответствии с этим прогнозом курс упадет до примерно 73 рублей за доллар.

Это не первый «подход к снаряду»: еще весной конгрессе США был подготовлен документ, в котором в числе прочих антироссийских мер значился запрет на любые финансовые операции с российским госдолгом. Тогда резко против этого шага выступил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, такой запрет оказал бы негативное воздействие на весь международный финансовый рынок. То же самое произойдет и если США решатся на этот шаг сейчас, - заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша. По его словам, «санкции против российского госдолга – это санкции против мировой финансовой системы, потому что начинает работать эффект домино».

Но, как уже неоднократно можно было убедиться, здравомыслие не является постоянным фактором влияния на принятие решений в нынешней американской администрации. И если «худший», по оценке Citigroup, вариант развития событий вступит в силу, оценка в 15-процентную девальвацию рубля может оказаться еще оптимистичной, - заявил в эфире НСН экономист Сергей Хестанов.

«Проблема в том, что если это произойдет, то, скорее всего, на этом санкционная динамика не остановится. Вслед за этим, скорее всего, последуют и другие ограничительные меры. И вот если это произойдет, тогда 15-процентная девальвация, пожалуй, окажется достаточно оптимистичным сценарием», — отметил экономист.

Впрочем, и без санкций в отношении российского госдолга рубль все равно ждет снижение, пусть и не такое резкое. По мнению финансовых аналитиков, которое приводит «Газета.ру», Федеральная резервная система США сохраняет политику, направленную на повышение коридора ставок, и ближайшее такое повышение, по прогнозам, состоится уже в сентябре. Это повлечет за собой очередной отток средств с развивающихся рынков, в том числе из России, и, как следствие, ослабление рубля.

Всеволод Нерознак