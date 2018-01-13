Российский авторынок занял 5 место в Европе

Российский авторынок остался на пятом месте в Европе по итогам 2017 года. Несмотря на рост продаж авто в России, переместиться на четвертую позицию всё же не удалось, отмечают аналитики. Предварительные оценки экспертов показывают, что за минувший год на территории России было продано около 1,5 миллиона авто. Лидером по продажам автомобилей в Европе остается Германия. За 2017 год немцы продали почти три с половиной миллиона машин. Второе место у Великобритании, третье у Франции, Италия - на четвертой позиции.