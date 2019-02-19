Российские банки просят Минфин улучшить условия льготной ипотеки

Президент Ассоциации российских банков рассказал НСН, почему банкам важно заручиться поддержкой государства для улучшения условий льготной ипотеки для семей с детьми.

Российские банки просят Министерство Финансов улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми. Запрос поступил от ВТБ, Райффайзенбанка, Транскапиталбанка, Московского кредитного банка и от «Абсолют банка». Банкиры хотят добавить в условия вторичное жилье и снизить первоначальный взнос. Об этом сообщили «Известия».



Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян подтвердил НСН актуальность этого предложения и обозначил его важность:



«Хотелось бы, чтобы идея получила реализацию. Всё, что имеет гуманитарную направленность, способствует развитию семьи, вписывается в задачи, которые ставятся на высшем уровне, президентом даже, в первую очередь. Вопросы по поводу демографии, поддержки семей, численности населения не самые последние для всех нас»,- рассказал Тосунян.

Также он ответил на вопрос, почему для того, чтобы осуществить задуманное банкам важно заручиться поддержкой от государства:



«Банк, в первую очередь, борется, за собственное выживание, в некоторых случаях, а в целом за свою доходность, и если он её минимизирует или получает отрицательной, есть риск потери жизни самого банка. В этом случае, каждый, конечно, ставит свою жизнь выше, чем все остальные проблемы. Поэтому банки вполне резонно ставят вопрос о том, что государство на такие значимые проблемы должно выделять определённые средства поддержки и расширять эту программу насколько возможно. Не будет грехом, если государство будет выделять на это деньги. Важно, чтобы это доходило до адресата»,- заключил эксперт.



Раннее в правительстве было принято решение убрать ограничения по льготной ипотеке для семей с двумя или более детьми. Если раньше льготы действовали только в течение восьми лет, то теперь на протяжении всего кредитования будут предложены более выгодные условия.