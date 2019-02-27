Россияне начали активно пользоваться мобильными приложениями страховщиков

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В компании «Ингосстрах» рассказали НСН о простоте и удобстве мобильного приложения IngoMobile.

Российский рынок услуг активно переходит в цифровую плоскость. Теперь онлайн можно не только приобретать продукты компаний, но и взаимодействовать по любым вопросам. По итогам 2018 года рекордные темпы пользовательской активности показало мобильное приложение «Ингосстраха» IngoMobile, его ежемесячно использовало более 170 тысяч человек. Директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах» Карен Асоян в интервью НСН рассказал о простоте и удобстве дистанционного общения страховщика с клиентом через приложение.

«Сегодня IngoMobile — это полноценный онлайн-офис, который позволяет текущим клиентам компании продлить любой страховой полис и получить доступ ко всей информации, включая порядок действий при страховом случае или онлайн заявление убытка по каско. Кроме того, в приложении можно совершать различные платежи (взносы по договорам с рассрочкой, оплатить счет или франшизу). А для новых пользователей доступен весь перечень полисов для онлайн оформления: ОСАГО, каско, страхование квартиры или дома, ипотечное страхование, страхование путешествующих по России и за рубежом. Клиенты по добровольному медицинскому страхованию могут подобрать через приложение клинику для посещения и ознакомиться со списком согласованных медуслуг. В ближайшее время клиенты смогут записываться на прием в клинику через приложение», — отметил он.

Интересно, что максимальный интерес клиентов в прошлом году вызвали две услуги: самоосмотр автомобиля по каско и осмотр недвижимости через IngoMobile. Проект «Мобильное приложение IngoMobile» был отмечен наградами профессиональной премии Tagline Awards–2018, заняв призовые места в категориях «Лучшее приложение для услуги» и «Банки, финансы и страхование». Отмечается, что это уже 6-я награда приложения с момента его запуска.