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Экономика

Россия подтвердила свои права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya

9 Января 2018 в 19:03
Россия подтвердила свои права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya

Россия подтвердила свои права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya.  Такое постановление вынес апелляционный суд Гааги. Право России на бренды Столичная и Московская оспаривала компания Юрия Шефлера, которая владеет правами на некоторые марки российской водки в западных странах. 10 лет назад бизнесмену предъявили обвинение в контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, а также незаконном использовании товарных знаков. В 2013 года Шефлер перечислил «Союзплодоимпорту» около полутора миллионов рублей для погашения убытков. Однако само предприятие оценило ущерб в 140 раз большую сумму.

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