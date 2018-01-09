Россия подтвердила свои права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Такое постановление вынес апелляционный суд Гааги. Право России на бренды Столичная и Московская оспаривала компания Юрия Шефлера, которая владеет правами на некоторые марки российской водки в западных странах. 10 лет назад бизнесмену предъявили обвинение в контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, а также незаконном использовании товарных знаков. В 2013 года Шефлер перечислил «Союзплодоимпорту» около полутора миллионов рублей для погашения убытков. Однако само предприятие оценило ущерб в 140 раз большую сумму.