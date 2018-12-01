«Россия – не магазин». В Совфеде ответили на идею ЕС о точечном партнерстве

РИА Новости

Сенатор Андрей Климов в эфире НСН рассказал о последствиях приостановки соглашения о партнерстве и сотрудничестве с РФ для Европы.

Европарламент предложил приостановить соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией. Как сообщается в докладе Европарламента по отношениям с Москвой, вместо действующее сегодня договора следует перейти к точечному сотрудничеству только в тех сферах, которые «необходимы и представляют взаимный интерес».

Как рассказал в эфире НСН зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, подобные разговоры возникают не впервой. Существующий документ давно утратил бы силу, но он пролонгируется автоматически в связи с наличием соответствующей статьи. В 2008 году Россия предлагала новое соглашение о стратегическом партнерстве, однако в Брюсселе испугались слова «стратегическое». Процесс пошел на спад, а в 2014 году Европа де-факто прекратила выполнять часть статей существующего договора.

«Прекратились саммиты, которые раньше были два раза в год. Прекратилась реальная работа в рамках комитета парламентского сотрудничества, которая строилась на двух статьях этого соглашения. Сегодня этот документ и так работает избирательно, а продлевается просто автоматически. Но я не очень понимаю, что значит «приостановить». Либо соглашение есть, либо его нет. Если ЕС вдруг решит поставить крест на документе, то он лишится много чего. Чтобы так точечно выбирать, как они говорят, нужны две стороны. Мы не продавцы в магазине, чтобы можно было прийти и сказать: «Мне это, это и это, а этого не надо», - заявил собеседник агентства.

Сенатор предупредил евродепутатов, что в случае расторжения соглашения о сотрудничестве ЕС получит большие проблемы. По его словам, все то, что Россия сегодня продает в ЕС, она может с успехом продавать «куда-то еще». Такая же ситуация и с импортом из Европы – его всегда можно заменить.

«Товарооборот, к примеру, с Италией сегодня в два раза меньше, чем был в 2013 году. Речь идет о миллиардных потерях – порядка 200 млн евро в сутки. То, что они покупают у нас, они все равно будут покупать. Они не смогут отказаться от российского газа, ГСМ и природных ресурсов – в ЕС погаснет свет и тепла не будет. Поэтому они будут это покупать. На каких условиях? Не факт, что на более выгодных, чем есть сегодня. Все придется переделывать. Еще раз повторю, что Россия - не магазин, в который можно прийти и выбрать. И это не от Брюсселя будет зависеть, а от новых договоренностей Москвы. Такие договоренности потребуют времени. Сколько продлятся переговоры – день, месяц, десятилетие, - я не знаю. И что будет в это время со всеми контрактами и договоренностями, со всеми отношениями?», - отметил Климов.

В Совфеде уверены, что полемика вокруг соглашения о сотрудничестве ЕС и России разжигается европолитиками, которые не уверены в своей победе на предстоящих выборах и надеются заработать очки на русофобии.

«Депутатам Европарламента пора идти на выборы и многие из них думают на русофобии прокатить и победить. Но они эти вопросы не решают. Их решает Совет ЕС. Там, правда, тоже уже сидят «отставники». В 2019 году состав Еврокомиссии сменится, будет избран новый руководитель совета ЕС. Там многие люди могут смениться, поэтому есть неопределенность… Но сами разговоры ведутся не впервой. А последнее предложение не имеет ничего общего с реальными интересами жителей ЕС, интересами экономик стран. Оно продиктовано примерно тем же, чем продиктовано решение Порошенко о введении военного положения. Европолитики считают, что часть их избирателей, зомбированная антироссийской пропагандой, поддержит такого рода депутатов на выборах. Так что это пока обычная предвыборная суета. Ничего существенного в этот момент между Россией и ЕС не происходит». – заключил сенатор Андрей Климов.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году. В 2007 году начались переговоры о новом соглашении, которые четыре раза приостанавливались по инициативе Евросоюза.

