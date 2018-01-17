Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по вопросам обращения новых купюр

18 января Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по вопросам обращения купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Специалисты ведомства проконсультируют россиян, как отличить настоящие банкноты от поддельных, дадут советы, как себя вести в случае отказа принимать ветхие купюры или уплаты мелкими монетами и банковскими картами. Как отмечает сайт NSN.FM, за отказ принимать банкноты нового образца предусмотрены наказания в виде штрафа до 50 тысяч рублей. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей стали поступать почти во все регионы страны.