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Экономика

Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по вопросам обращения новых купюр

17 Января 2018 в 09:56
Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по вопросам обращения новых купюр
18 января Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по вопросам обращения купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Специалисты ведомства проконсультируют россиян, как отличить настоящие банкноты  от поддельных, дадут советы, как себя вести в случае отказа принимать ветхие купюры или уплаты мелкими монетами и банковскими картами. Как отмечает сайт NSN.FM, за отказ принимать банкноты нового образца предусмотрены наказания в виде штрафа до 50 тысяч рублей. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей стали поступать почти во все регионы страны.
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