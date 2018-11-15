«Роснефть» удивила рынок

Крупнейшая российская нефтяная компания в четверг не выставила на торги на Санкт-Петербургской международной товарной бирже зимнее дизельное топливо и бензин.

Как отмечает «Интерфакс», этот факт стал сюрпризом, поскольку рынок привык к большим объемам предложения со стороны «Роснефти» - на ее долю приходится почти 40%. Как пояснил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, компания не обязана «продавать топливо тем, кто его просто перепродает». «Сегодня желания торговать на бирже у нас нет, завтра может не быть, а потом появится», - сказал Леонтьев, слова которого приводит РБК. Вместе с тем, согласно приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива, причем, равномерно и регулярно в течение месяца.

Ситуация на торгах нефтепродуктами заинтересовала профильного вице-премьера. Дмитрий Козак рассмотрит оперативные доклады Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго по ситуации на бирже, - заявил его представитель Илья Джус. Кроме того, по его словам, Козак поручил оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах. Этим также займётся ФАС и министерство энергетики. По сообщениям ряда СМИ, в некоторых российских регионах у нефтеперерабатывающих заводов выстроились очереди из бензовозов. Утверждается, что нефтяники вообще не продают или ограничивают оптовую торговлю топливом. Как пишет «Коммерсантъ», крупные компании перераспределяют топливо в пользу собственных сетей. В результате в Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5-10 процентов. Напряженная ситуация сложилась в Ханты-Мансийском автономном округе, власти которого решили ввести ежедневный контроль за ценами на топливо. «В России начался бензиновый кризис», - констатирует в этой связи «Лента.ру».

На ценообразование в регионах влияют независимые АЗС несмотря на то, что их доля не превышает 30%, - заявил на днях глава «Роснефти» Игорь Сечин, по словам которого, в некоторых регионах такие АЗС даже доминируют на рынке. «Удивительным» назвал это заявление в эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев: «независимая розница покупает в оптовом сегменте у крупных компаний, которые уже диктуют цены на топливо», - пояснил он. Ситуацию на внутреннем топливном рынке он оценил как нестабильную. Немного улучшить ее может нынешнее падение мировых цен на нефть. Но к понижению цен это не приведёт, - уверен эксперт.

Всеволод Нерознак