«Роснефть» о черном списке Лондона: Мы в носу не ковыряемся!

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев прокомментировал включение Игоря Сечина в составленный в Лондоне «черный список» российских олигархов.

Премьер-министр Велокобритании Тереза Мэй одобрила «черный список» российских бизнесменов и топ-менеджеров компаний, на которых британские власти «будут оказывать давление». По данным The Daily Telegraph, в списке оказались Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, а также Игорь Сечин.

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в эфире НСН заявил, что видел статью в британской прессе, но не считает ее достойной внимания.

«Мы это видели, но не комментируем. Черный список, белый список… Мы в носу не ковыряемся», - заявил НСН Михаил Леонтьев.

Экономиста Никиту Кричевского удивил факт попадания Сечина в список. В беседе с НСН он заявил, что не понимает «логики британцев».

«Список весьма своеобразный. Мне не понятно, почему в нем присутствует Сечин, но отсутствуют руководители других крупнейших госкомпаний – Миллер, Савельев, Белозеров и другие. Из так называемых «негосударственных олигархов», все участники этого списка давно не имеют никаких финансовых и экономических интересов в Лондоне и вообще в Великобритании. Исключение составляет, пожалуй, Роман Абрамович. Но и он, насколько мне известно, в самое ближайшее время переоформит права на футбольный клуб «Челси» на близкого к России чешского миллиардера», - заявил собеседник агентства.

Кричевский отметил, что интересы российского олигархата, если они и присутствуют в Великобритании, запрятаны так глубоко, что британская разведка «вовек их не обнаружит».

«К примеру, фирма британская, а ее учредители – одна из Люксембурга, а другая с офшорных Маршалловых островов. Ну, и как британцы будут выискивать русский след?» - Отметил Кричевский.

Напомним, в конце мая в Соединенном Королевстве был опубликован доклад международного комитета британского парламента, в котором предлагалось расширить санкции против приближенных к власти российских бизнесменов. Парламентарии призвали расширить персональные санкции против российских чиновников и близких к власти бизнесменов, а также закрыть возможности для размещения российского долга на западных рынках. После этого стало известно, что один из самых известных российских бизнесменов, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович аж с апреля не может продлить свою визу инвестора, которая в свое время обошлась ему в два миллиона фунтов. Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков в эфире НСН тогда заявлял, что Лондон начал «поиск «кошельков» Путина».



