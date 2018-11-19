На дизельное топливо в Москве резко выросли цены

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации, заправки «Роснефть», BP и ТНК (все под управлением «Роснефти») за неделю подняли цены на зимнее дизтопливо ровно на 2 рубля.

Не остались в стороне и другие: «ЛУКОЙЛ» поднял на 2,02 рубля. «Газпром нефть» - на 1,98 рубля. Агентство напоминает, что в соглашении, заключенном между правительством и нефтяными компаниями, учтен переход с летнего на зимнее дизтопливо, и документ допускает рост цен на зимнюю солярку на 2 рубля по сравнению с летней. Так что всё как будто в рамках.

Сегодня же после двух дней отсутствия на бирже туда вернулась «Роснефть». В конце минувшей недели она не продавала топливо, тогда как обычно на ее долю приходилось около 40% объемов на Санкт-петербургской бирже, и это вызвало существенный рост оптовых цен. «Компания совершает адресные сделки с крупными промышленными потребителями и розничными сетями АЗС, реализующими топливо конечным потребителям», - заявили в пресс-службе «Роснефти». Это подразумевает «фиксированный объем, цену и реализацию товара под конкретного покупателя. Таким образом, компания не дает возможность купить товар торговым компаниям, трейдерам и брокерам, и реализует объемы под конкретных покупателей», - пояснили агентству источники на бирже. Как ранее заявлял пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, на бирже следует навести порядок: «То, что мы видим сейчас, биржей не является. Это симуляция. Мы не собираемся обслуживать интересы посреднических структур, перекупающих топливо на бирже», - сказал он.

Странным способом наказания спекулянтов назвал в эфире НСН отказ от участия в торгах директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Способ наказания с помощью увода объёмов, мягко говоря, спорный и непонятный, поскольку это гарантированно приводит к росту цен. Тем более, что соглашение с правительством, подписанное нефтяными компаниями, как раз направлено на сдерживание цен, а не на увеличение. Если какая-то из сторон не выполняет данное соглашение, страдают все нефтяные компании. Сейчас на заправки идёт топливо, которое было разыграно на торгах ещё месяц назад. Если на бирже возникает длительный период снижения предложения, это быстро приводит к росту цен», - отметил собеседник НСН.

Вместе с тем, со слов главы Минэнерго стало известно, что «Роснефть» представила предложения по корректировке работы Санкт-Петербургской биржи. Александр Новак назвал их разумными и сообщил, что они уже направлены в кабинет министров. Деталей, он, впрочем, не привел.

Всеволод Нерознак