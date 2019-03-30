«Работодатель хочет "сливки"». Эксперт о возрастных предпочтениях на рынке труда

Профессор Академии труда и социальных отношений в беседе с НСН рассказал, к какому возрасту появляется шанс найти постоянную работу.

Стали известны самые стабильные сферы труда в России. По данным Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда, ими оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщают Известия.

Сообщается, что также в лидерах рейтинга самых стабильных сфер оказались здравоохранение и образование, а также область IT-технологий. Среди тех, кто не может похвастаться уверенностью в своей профессии оказались представители аграрной сферы, рыболовства и ЖКХ.

Профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков заявил НСН, что наиболее востребованной категорией у работодателей являются трудоспособные люди в возрасте от 25 до 50 лет.

«Работодатель пошел нынче плотоядный, хищный. Он хочет «сливки». Снятое молоко «пить» не хочет. Шанс на постоянное трудоустройство у молодого человека наступает приблизительно к 30 годам, когда он имеет около пяти лет опыта работы. Это 27-29 лет. Опыт является одним из главных факторов эффективности. А он накапливается, извините, с возрастом. Эта функция приобретается со временем», - отметил эксперт.

Андрей Гудков рассказал о возрастных предпочтениях среди работников, характерных для различных профессиональных сфер.

«IT-сектор желает специалистов до 45 лет, гостиничный готов брать мужчин старше 40 лет, женщин – не старше 30 лет. IT-ишники, например, сегодня могут себя во многих сферах найти. Например, он может и на кораблях ходить, и в социальной сфере работать, потому что компьютер сейчас – основное средство производства», - считает профессор.

По мнению Гудкова, выбор квалификации, безусловно, связывает человека в плане карьерного роста, потому что зависит не только от личных характеристик человека, но и объективных экономических факторов.

«Человек как квалифицированный специалист выбирает жизненную стезю по многим, даже случайным, факторам. Потом он связан этой квалификацией. Переквалификация – штука хорошая, но после 40 лет проходит весьма сложно», - считает доктор экономических наук.

Он также порекомендовал постоянно актуализировать персональные квалификационные навыки.

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова рассказала НСН, как избежать сокращения на работе.

