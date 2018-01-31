Производители алкоголя поддержали переход на российское оборудование

Представители крупнейших алкогольных предприятий в эфире НСН выразили уверенность, что переход на отечественное оборудование на предприятиях займет много лет.

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития России перевести производство алкоголя в стране на отечественную технику. В настоящее время российские производители спиртных напитков оборудованы импортными разработками.



Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН положительно отнёсся к предложенной идее, но подчеркнул, что реализация подобного проекта требует длительного времени и больших затрат.

«Задача глобальная стоит, и когда-то в великом будущем мы всё будем делать на российском оборудовании. Правильные задачи ставит Минпромторг. И когда-то через много лет это произойдет, и хорошо. Это оборудование очень сложное, и надо много времени, чтобы всё оборудование делать в России. У Италии на это ушло 30 лет. Конечно, постепенный переход будет. По мере того, как мы будем производить оборудование хорошее, производители будут покупать это хорошее оборудование и делать на нём хорошее вино. С моей точки зрения, здесь позитив», - поделился с НСН Попович.

С ним в целом солидарен и президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Специалист обратил особое внимание на то, что, в первую очередь, важно адекватно оценить силы и перспективы отечественного алко-производства.

«Сейчас промышленность и алкогольные производители должны посмотреть, что на сегодняшний день российские производители могут сделать. Суть этого поручения [Хлопонина – прим. ред.] заключается в том, чтобы посмотреть что они смогут, и что будет востребовано. Это вопрос, скорее, промышленности: могут ли они это сделать на соответствующем уровне надёжности, качества» - отметил Косарев.

Сейчас основными поставщиками оборудования выступают Германия и Италия. Зависимость от импортного инвентаря серьезно сказывается на стоимости производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, пишут «Известия».