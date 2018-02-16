Прогноз Дворковича по нефти назвали неточным

Рустам Танкаев в эфире НСН предложил считать стоимость нефти не в долларах, а в золоте.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович на полях Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что соглашение ОПЕК+ позволяет прогнозировать стоимость нефти в районе $60–70 за баррель в ближайшие четыре года.



Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по энергетической стратегии России Рустам Танкаев в эфире НСН поспорил с точкой зрения вице премьера, заявив, что цена на нефть определяется еще несколькими факторами.

«То повышение цен, которое мы видели в последнее время – результат стабилизации политической ситуации в Саудовской Аравии. Но есть еще один очень важный фактор, это сланцевая нефть в Америке. Когда цены достаточно высоки, сланцевая нефть начинает очень оживляться, объемы ее добычи растут. Сейчас они очень сильно подскочили. Они могут расти и дальше, соответственно предложение нефти на мировом рынке тоже будет расти. В такой ситуации цены, конечно, могут начать падать из-за большого количества нефти на рынке. Американцы не заинтересованы в стабилизации нефтяного рынка. На самом деле они больше заинтересованы в обеспечении полной энергетической независимости и полном обеспечении своего рынка. Но у них дорогая нефть. Она эффективна только в условиях, когда цены на нефть достаточно высоки», - объяснил НСН эксперт.

По его словам, мировому сообществу давно пора отказаться от доллара, в качестве единицы для измерения цены на нефть. Танкаев полагает, что большинство колебаний, которые произошли со стоимостью черного золота за последние 15 лет обусловлены исключительно нестабильностью американской валюты.

«Мы упорно продолжаем измерять цену на нефть в долларах. Это неправильно, потому что доллар очень нестабилен. В последние дни он очень сильно упал по отношению к золоту и евро. Это, конечно, приводит к тому, что цены на нефть растут. Но это фиктивный рост за счет того, что сама единица, в которой измеряется цена, теряет свою покупательную способность. Если давать какой-то действительно разумный прогноз, то я бы сказал не так, как Дворкович. В ближайшие годы цены на нефть будут колебаться от 10 граммов золота за тонну до 15 граммов. Такой прогноз будет намного ближе. Если колебания доллара по отношению к доллару за последние 15 лет составляли десять раз, то понятно, насколько эта валюта ненадежная. 75% колебаний цен на нефть за последние 15 лет – колебания курса доллара. И только 25% - колебания, обусловленные соотношением спроса и предложения», - подчеркнул Танкаев.

Глава Минэнерго России Александр Новак ранее заявил, что стоимость нефти в 2018 году будет может приблизится к $60 за баррель. На этой неделе Международное энергетическое агентство повысило прогноз по спросу на нефть в 2018 году до 99,2 млн баррелей в сутки. Также свой прогноз на текущий год улучшила и ОПЕК — до 98,6 млн баррелей в сутки.

