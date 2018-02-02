Призыв Медведева создать единую криптовалюту ЕАЭС назвали своевременным

Денис Смирнов в эфире НСН поддержал инициативу главы правительства.

Выработать единые для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) критерии регулирование криптовалют предложил премьер-министр Дмитрий Медведев. С таким призывом он выступил на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алма-Ате, пишут «Ведомости».

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН поддержал инициативу главы правительства.

«Это будет весьма и весьма полезно, потому что на самом деле основной посыл Медведева заключался в том, чтобы было так, что каждый тянет одеяло на себя - разрабатывает собственное решение. Вместо этого будет гораздо эффективнее и выгоднее для всех участников пользоваться общей валютой, например, для осуществления трансграничных платежей. Концепция крипторубля, скорее всего, самый очевидный и самый реальный вариант его реализации – единого платежного средства, которое бы позволяло рассчитываться между государствами. Это позволит очень сильно оптимизировать все эти расчеты», - объяснил он.

По мнению эксперта, дело за политическим решением.

«Само заявление максимально адекватное, разумное. Что касается остальных государств, сейчас Россия находится в достаточно выгодном положении, потому что у нас есть все возможности для того, чтобы занять главенствующее место в индустрии. Потому что есть люди, которые все это могут сделать, и есть политическая воля в эту сторону развиваться. Так что очень надеюсь, что это заявление будет претворено в жизнь», - заключил Смирнов.

Напомним, 25 января Минфин обнародовал законопроект о регулировании «цифровых финансовых активов», в котором даны определения криптовалюты, майнинга и токена.