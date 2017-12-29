Президент РФ подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. С 1 января будущего года МРОТ составит 9489 рублей в месяц. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 7800 рублей.

Ранее в эфире НСН экономист Василий Колташов пояснил, что работодатели будут вынуждены повышать минимальную оплату труда в соответствии с буквой закона. «Сверхнизкая оплата труда в России официально становится невозможной», - добавил эксперт.