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Экономика

Президент РФ подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения

29 Декабря 2017 в 09:04

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. С 1 января будущего года МРОТ составит  9489 рублей в месяц. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 7800 рублей.

Ранее в эфире НСН экономист Василий Колташов пояснил, что работодатели будут вынуждены повышать минимальную оплату труда в соответствии с буквой закона. «Сверхнизкая оплата труда в России официально становится невозможной»,  - добавил эксперт. 

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