Предприятия ОПК ждёт диверсификация

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Главред журнала ВПК «Оборона России» рассказала НСН, как будет сокращаться гособоронзаказ, и кому из представителей отрасли придётся труднее других.

России предстоит сократить гособоронзаказ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает ТАСС. По его словам, в этих условиях необходимо сохранить потенциал ОПК. Предприятиям, по его мнению, следует уверенно смотреть в будущее, сохраняя устойчивость, как финансовую, так и в трудовом коллективе.

Задача сокращения гособоронзаказа была поставлена президентом РФ, рассказала в эфире НСН главный редактор журнала ВПК «Оборона России» Ирина Кирина. По её словам, это плановое решение, для воплощения которого предприятиям придётся перейти на выпуск гражданской продукции.

«Гособоронзаказ у нас запланирован до середины 20-х годов, и все, включая президента, поставили задачу оснастить армию к определённому сроку, и она будет оснащена в большей мере современной техникой. Поэтому гособоронзаказ планировалось и планируется сократить. Что создаёт для предприятий ОПК задачу диверсификации производства, о чём тоже говорил президент. И призвал к тому, чтобы на предприятиях были разработаны программы создания высокотехнологичной гражданской продукции. Это может быть как развитие медицины, мирного космоса, тяжелого машиностроения и так далее. Это плановая задача», — объяснила Кирина.

Учитывая специфику отрасли, некоторым предприятиям придётся сложнее других в выполнении поставленной задачи, добавила собеседница НСН.

«Есть предприятия, которые заточены на выпуск определённой продукции. Им придётся тяжелее всего. Допустим, корпорация тактического ракетного вооружения ведёт разработки в области гиперзвуковых технологий. Понятно, что в современном мире создать гиперзвуковой гражданский самолёт пока невозможно. Но когда-нибудь эти самолёты будут созданы, и сейчас разработка этих технологий ведёт к тому, что развитие гражданской продукции наступит скорее. А, допустим, “Алмаз-Антей” в данный момент производит огромный сектор гражданской продукции, начиная от уборочной техники и заканчивая диспетчерскими пунктами, регулировкой полётов над всей страной, в том числе гражданских самолётов. То есть, для кого-то это уже состоявшийся факт, а для кого-то перспективная задача», — пояснила эксперт.

При этом сомнений в том, что государство обеспечит мерами поддержки те предприятия, у которых возникнут трудности, у собеседницы НСН не осталось. Однако чтобы заслужить эту помощь, им придётся проявить инициативу.

«Для каждого предприятия это, в том числе, и комплекс собственных мер. Они должны оглядываться на свои производственные мощности, на свой научно-технический потенциал и понимать, что они могут. И сделать какое-то предложение, в том числе, с запросом дополнительного финансирования, развития технопарка. То есть, подойти к этому ответственно и предложить что-то государству, чтобы получить от него поддержку. Насколько я вижу современное состояние нашей страны в отношении к ОПК, эта поддержка однозначно будет оказана. Это же касается не только производства, но и научно-технических разработок, поддержки этого сектора», — заверила Кирина.

Добавим, Николай Патрушев отметил низкую информированность предприятий ОПК о наличии спроса на продукцию гражданского назначения в стране и за её пределами. Также секретарь Совбеза отметил высокий уровень научно-технического и производственного потенциала в стране, которого удалось достичь в последние годы.