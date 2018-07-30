Полёт через всю Россию и обратно всего лишь за сто тысяч рублей

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Специалисты посчитали, что увеличение ставки НДС на полеты через московский авиаузел увеличит стоимость билетов до 10%.

Российские авиаперевозчики предупредили о возможном росте цен на билеты. Причиной тому в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта «Коммерсанту» назвали возможное повышения ставки НДС на полеты через московский авиаузел с 10% до 20%. Для полетов через Москву рассматриваются три варианта: обнуление, сохранение льготной десятипроцентной ставки и ее повышение до 20%. Причем, последний, по сведениям издания, уже представлен на рассмотрение главе правительства. Такое развитие событий неминуемо повлечет за собой рост цен на билеты, - подтвердил в эфире НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, «рентабельность отрасли находится на очень невысоком уровне. Внутренних резервов компаний, чтобы принять НДС на себя, не существует».

Уже подсчитано, что в случае повышения ставки налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 млрд рублей. Как следствие, цены вырастут не менее чем на 8–10% по всем направлениям, - заявил изданию президент АЭВТ Владимир Тасун. В ряде авиакомпаний также заявили, что считают «крайне важным» сохранение действующей ставки НДС на полеты через московский авиаузел.

Нетрудно прикинуть, во что выльется подобное десятипроцентное повышение цен на авиабилеты по России. Вот данные одного из крупнейших агрегаторов по поиску авиабилетов. Перелет Москва – Владивосток вылетом 31 июля обойдется в 90 тысяч за билет на одного человека в обе стороны (полторы тысячи долларов, на минуточку), в одну сторону 45800. Москва – Анадырь, вылет 31 июля, туда-обратно 62470, в одну сторону 39 тысяч рублей. Добавьте 10%, и стоимость авиасообщения Владивостока с Москвой перевалит за сотню тысяч!

А ведь есть еще так называемый топливный сбор, и он тоже растет вслед за удорожанием топлива. Только за июнь стоимость авиатоплива по меньшей мере в двух московских аэропортах выросла в среднем на 4,5%. Такую статистику Росавиации приводит «Интерфакс». Весенний двадцатипроцентный рост цен на авиакеросин уже привел к подорожанию билетов, отмечает агентство, добавляя, что через аэропорты Москвы выполняются порядка 75% всех рейсов по стране. Дальнейший рост цен уж точно не сделает Россию единой с точки зрения доступности авиасообщения с отдаленными от столицы регионами.

Всеволод Нерознак