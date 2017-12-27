Политолог назвал способ решения проблемы региональных долгов

Не набирать новые долги призвал региональных руководителей президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов, передает РБК.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН предложил собственное решение проблемы закредитованности регионов.
«Я бы выкупил все частные долги регионов, но запретил бы им брать их заново. Далее – связать доходы регионов и их социальные обязательства. У нас же как: самые серьезные социальные обязательства - на районном уровне, а самые большие деньги – на федеральном. Надо чтобы эти процессы синхронизировались», - рассказал НСН политолог.
Он также разъяснил, чем обусловлено высказывание главы государства.
«У нас есть регионы, долг которых многократно превосходит их доходы. Долги есть у всех, даже у доноров. Эта ситуация осложняется еще и тем, что мы теперь отказались от госкредитования. Эту строчку «кредитование регионов» вывели из бюджета. Это госкредитование играло роль механизма уменьшения закредитованности перед коммерческими банками, в которых ставка выше. Кроме того вводятся ускоренные выплаты по долгам. Часть мы прощаем, часть – ускоренно получаем. Встает вопрос: что дальше?», - сказал Журавлев.
По мнению политолога, с одной стороны все дело в неэффективной кредитной политике регионов. С другой – если денег нет, то эффективную политику проводить не на чем.
«А деньги платить все равно надо, в том числе поликлиникам со школами. Можно улучшить кредитную политику, закрыв поликлинику в районе. Но население об этом уже не узнает, потому что помрет», - заметил регионалист.
Позднее на заседании госсовета глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство до конца года заключит соглашения о реструктуризации задолженности 74 регионов.