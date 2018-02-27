Политолог нашел альтернативу предложенному Титовым переносу столицы

Андрей Колядин считает, что все возможные преимущества таких переносов будут перечеркнуты вызванными ими проблемами.

Переносить столицу России каждые 12 лет для более эффективного развития экономики различных частей страны предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как сообщает ТАСС, срок в 12 лет политик объяснил длительностью пребывания одного человека на президентском посту.

Глава региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин считает, что все возможные преимущества таких переносов будут перечеркнуты вызванными ими проблемами.

«Рациональное зерно в этом есть. Но с точки зрения экономики это совершенно ошибочное мнение. Вы представляете, какое количество документов и всего остального придется переоформлять каждый раз? Недаром говорят, что один переезд равен двум пожарам. Затраты будут такие, что все плюсы будут нивелированы минусами», - сказал он в эфире НСН.

Политолог считает, что нужно не столицу переносить, а определенные министерства и ведомства распределить по городам.

«Условно говоря, правительство находится в одном городе, Госдума - в другом, Совет Федерации – в третьем», - пояснил он.

Титов напомнил, что в 1960 году бразильцы лишили статуса столицы Рио-де-Жанейро, перенеся ее в Бразилиа. А в 1997 году из Алма-Аты в Акмолу (позднее Астана) столицу перенесли в Казахстане.